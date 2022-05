FC Twente Vrouwen verslaat traditioneel lastige tegenstander

FC Twente Vrouwen kwam in de tiende minuut op voorsprong. Renate Jansen kon vrij doorlopen en gaf de bal in het zestienmetergebied voor op Kayleigh van Dooren. Die kon de bal vervolgens simpel binnen tikken. Jansen was even later zelf trefzeker. Uit een corner van Marisa Olislagers kopte zij de 0-2 binnen.