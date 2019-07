FC Twente Vrouwen versterkt zich met international van PSG

Haar contract in Parijs liep nog door tot de zomer van 2020. Maar met wederzijds goedvinden is dat contract ontbonden, waardoor Vanmechelen per direct kan aansluiten in Enschede. ‘‘Vanmechelen is het grootste Belgische talent op de velden’’, weet technisch manager René Roord. ‘‘Ze heeft een lastige periode gehad bij Paris Saint Germain. Hopelijk komt ze bij ons weer helemaal tot bloei.”

Familieclub

Vanmechelen is een aanvallende middenvelder. Ze speelde in het verleden onder meer bij Standard Luik, waarmee ze actief was in de Champions League. Daarin zal ze ook komend seizoen te bewonderen zijn, maar dan met FC Twente. “Ik heb goede verhalen gehoord over FC Twente. Het is een familieclub met een goed en hecht team, dat past bij mij als speelster’’, zegt Vanmechelen. ‘‘Het zou mooi zijn als we ver komen in de Champions League en wederom het kampioenschap kunnen behalen.”