FC Twente Vrouwen versterkt zich met jeugdinternational Speelman

nabeschouwing ‘De huldiging bij FC Twente was de langste aller tijden’

23 april ENSCHEDE - FC Twente overtuigde maandagmiddag geen moment tegen Jong AZ, maar daar had in Enschede en omstreken iedereen maling aan. FC Twente is terug in de Eredivisie en dat zorgde voor opluchting en feestvreugde. Clubwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde blikken terug in de nabeschouwing.