FC Twente Vrouwen voelt zich bevoorrecht in lamgeslagen sportwereld

de ballen verstand ‘Een kabbelend beekje bij FC Twente: dat voelt heerlijk aan’

6 november ENSCHEDE/ALMELO - Met welk gevoel gaan FC Twente en Heracles de interlandbreak in? Waarom trekken de doelpuntenmakers Van der Water en Vloet van Heracles altijd een lange neus als ze scoren, wat is de bedoeling van die nieuwe ingenieuze aftrap in Almelo en hoe is het om te dobberen in een kabbelend beekje, dat in Enschede stroomt?