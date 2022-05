FC Twente Vrouwen wacht zaterdag kraker in De Grolsch Veste: achtste titel lonkt

Met nog twee duels te gaan heeft FC Twente drie punten voorsprong op Ajax. Dat is volgende week vrijdag de laatste tegenstander. De grote bonus voor de ploeg zit in het doelsaldo. Dat is plus 19 voor FC Twente. Met andere woorden als zaterdagmiddag de lastige PSV wordt genomen dan kan FC Twente de achtste landstitel niet meer ontgaan. De topper tegen de nummer 3 PSV is daarom van groot belang. Het duel wordt in De Grolsch Veste gespeeld en seizoenkaarthouders van FC Twente en leden van de Kidsclub en Young Reds kunnen online een gratis kaart bestellen via tickets.fctwente.nl. De aftrap is om 14.00 uur.