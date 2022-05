FC Twente Vrouwen weer de beste: derde landstitel op rij naar Enschede

AMSTERDAM - FC Twente Vrouwen is nu ook officieel kampioen van Nederland. De ploeg veroverde de titel in stijl door concurrent Ajax in eigen huis te kloppen. Van 2-0 achter werd het in een krankzinnige slotfase 2-3. Mooier kon het niet voor de Enschedese ploeg.

Het kon natuurlijk niet meer mis, maar in Amsterdam moest nog wel even de officiële krabbel onder het kampioenschap worden gezet. FC Twente mocht op basis van het veel betere doelsaldo met maar liefst 9-0 verliezen en hoewel er in het voetbal af en toe wel eens een mirakel plaatsvindt, was dit uiteraard geen reëel scenario.

Niet nerveus

Bij rust stond het overigens wel 2-0 voor Ajax, de nummer twee van de ranglijst, maar dat was niet iets om nerveus van te worden. Wie er nog toch twijfelde aan de titel, werd vlak na rust gerustgesteld toen Anna-Lena Stolze op aangeven van aanvoerder Renate Jansen voor de 2-1 zorgde. Niemand die toen nog naar het doelsaldo keek.

Inhaalrace

FC Twente probeerde er in het restant voor het goede gevoel nog wel een resultaat uit te slepen en dat lukte dankzij invalster Elena Dhont. De Belgische was lang geblesseerd en incasseerde met de gelijkmaker vijf minuten voor tijd de beloning voor een lange revalidatie. Alle teamgenoten stormden na die treffer het veld in en doken boven op haar: 2-2. Alsof dat nog niet mooi genoeg was zorgde, Kim Everaerts twee minuten voor tijd ook nog voor de 2-3. Van 2-0 achter naar 2-3 in het huis van de grote rivaal. Hoe mooi wil je het in een kampioenswedstrijd hebben? Niemand kon vrijdagavond betwisten dat de titel dik verdiend naar Enschede ging.

Volledig scherm © Pro Shots / Remko Kool

Outsider

Het kampioenschap is alweer de derde titel op rij en de achtste in de geschiedenis. FC Twente is daarmee met afstand de meest succesvolle club in het vrouwenvoetbal. Ook dit jaar werd Ajax vooraf door de meeste insiders getipt als de grote favoriet. In Amsterdam hebben ze immers met afstand het hoogste budget en bovendien was FC Twente de succestrainer Tommy Stroot kwijtgeraakt. Net als een paar internationals.

Quote Er wordt hier echt een goed beleid gevoerd. Er worden geen speelsters puur op naam gehaald. Robert de Pauw, Trainer FC Twente

Trein denderde door

Maar net zoals in de voorgaande twee jaren groeide FC Twente opnieuw in het seizoen. En dat ondanks het feit dat in de winterstop al bekend was dat trainer Robert de Pauw en de club niet de gewenste match hadden. Niemand raakt er van in de war en de trein denderde maar door.

Volledig scherm FC Twente viert de 2-2 van Elena Dhont of FC Twente (13) tijdens de Nederlandse Eredivisie vrouwen wedstrijd tussen Ajax en FC Twente op sportcomplex De Toekomst op 20 mei 2022 in Amsterdam © ANP

Noaberschap

De Pauw heeft het nu van dichtbij meegemaakt wat FC Twente zo sterk maakt. Hoewel Ajax en ook PSV veel meer geld te besteden hebben, is het opleidingsinstituut uit Enschede ook nu weer de nummer één van het land. „Dat het weer is gelukt, heeft een paar redenen”, aldus De Pauw. „Er wordt hier echt een goed beleid gevoerd. Er worden geen speelsters puur op naam gehaald. Er wordt heel gericht gekeken wat de selectie nodig heeft. Daarnaast is hier ook echt sprake van noaberschap. De speelsters en de mensen in de club helpen elkaar altijd. Het is echt een grote familie.”

Volledig scherm © ANP