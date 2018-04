FC Twente Vrouwen wil nieuw beloftenteam, mogelijk op Diekman

Twente zag de afgelopen jaren dat veel regionale speelsters elders in de regio of in het land hun opleiding voortzetten. ''En dat is jammer voor ons als regio, maar ook voor FC Twente Vrouwen'', reageert voorzitter Hans Siers. ''Helemaal als we zien dat een groot aantal meiden van de huidige selectie uit de voormalige academie afkomstig is.''

Amateurclubs

Belangrijk is volgens Siers de samenwerking met de regionale amateurclubs. ''Dat moet de basis zijn van Jong FC Twente Vrouwen'', aldus de preses. ''Speelsters uit de regio moeten de kern blijven vormen van FC Twente Vrouwen.''

Quote Speelsters uit de regio moeten de kern blijven vormen van FC Twente Vrouwen Hans Siers

FootballEquals

Daarnaast wil FC Twente Vrouwen ook graag samenwerken met de not for profit Foundation FootballEquals van voormalig-coach Mary Kok-Willemsen. Om het nieuwe beloftenteam vorm te geven. ''We hebben nu twee jaar een professionele academie voor jongens en meiden. Speelsters die in 2016 bij FC Twente moesten stoppen, konden hierdoor bij onze academie hun professionele opleiding continueren'', zegt Kok. ''Het is een goede stap dat FC Twente Vrouwen en FootballEquals Academy Twente nu de handen ineen slaan om een professionele opleidingssituatie te creëren voor Jong FC Twente Vrouwen.''

Quote Het is een goede stap dat we de handen ineen slaan om een professio­ne­le opleidings­si­tu­a­tie te creëren Mary Kok-Willemsen

Ontwikkeling

Met het nieuwe beloftenteam moeten de toptalenten uit de regio de komende jaren weer de kans krijgen om op professioneel niveau wedstrijd- en trainingsmomenten te pakken. Het belangrijkste is dat talentvolle speelsters weer kansen en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, aldus de club.

Hoofdklasse

Twente is in gesprek met de KNVB om te kijken waar Jong FC Twente Vrouwen zou kunnen instromen in de voetbalpiramide. Het nieuwe beloftenelftal van Ajax (nu nog CTO Amsterdam) zal instromen in de hoofdklasse.

Locatie en trainer