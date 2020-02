FC Twente Vrouwen winnaar Eredivisie Cup

Is 34 punten voor FC Twente en Heracles het magische aantal?

18:00 ENSCHEDE - Met nog tien duels te gaan is de degradatiedans voor de één een vurige tango, de andere vindt het meer een trage wals. Spannend is het zeker, met al die clubs die op jacht gaan naar het magische aantal van 34 punten. Is dat ook dit seizoen voldoende?