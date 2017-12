FC Twente Vrouwen wint laatste thuisduel 2017 met ruime cijfers

Cijferspel Is Oussama Assaidi of Brandley Kuwas de beste speler van Twente?

16:50 ENSCHEDE/ALMELO - Oussama Assaidi was afgelopen dinsdag met twee doelpunten belangrijk voor de eerste uitzege van FC Twente dit seizoen. Brandley Kuwas creëerde nog nooit meer kansen in een Eredivisieduels dan tegen Sparta (8). Wie is volgens de cijfers beter?