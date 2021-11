FC Twente Vrouwen wint spectaculaire topper tegen Ajax

ENSCHEDE - FC Twente Vrouwen won zondag op spectaculaire wijze de topper van Ajax. De landskampioen verspeelde een 2-0 voorsprong, maar sloeg in de blessuretijd met een man minder alsnog genadeloos toe: 3-2.

Delen per e-mail

FC Twente had voor het duel 2500 kaarten verkocht, maar door de coronamaatregelen werd het duel in een lege Grolsch Veste afgewerkt. De thuisploeg kwam na een klein kwartiertje op voorsprong dankzij een treffer van Renate Jansen. De aanvoerder pikte een afgeslagen hoekschop op, liet de bal een keer stuiteren en schoot het leder vervolgens met een merkwaardige curve over de grabbelende Ajax-keepster heen: 1-0.

Prima tweede treffer

FC Twente zorgde in de eerste helft verder niet voor al teveel gevaar, maar de ploeg had de zaak wel onder controle. Zeven minuten na rust kwam de landskampioen op 2-0. De kersverse international Kerstin Casperij verraste de defensie van Ajax met een snel genomen vrije trap snel op Kayleigh van Dooren. Zij vond vervolgens Fenna Kelma en de topscorer van FC Twente koppelde bij het afmaken rust aan overzicht.

Ajax drong daarna aan en een kleine twintig minuten voor tijd was de spanning terug. FC Twente-verdedigster Marisa Olislagers vergat na een diepe bal te stappen, waarna Romée Leuchter ontsnapte aan buitenspel: 2-1.

Dubieuze straf

Ajax voerde in het restant de druk op en acht minuten voor tijd kreeg de ploeg een strafschop die nogal wat stof tot discussie opleverde. Na een hoekschop redde keepster Daphne van Domselaar op een kopbal waarna de bal heel lichtjes de hand van Dooren toucheerde die bij de tweede paal stond opgesteld. De straf voor FC Twent was zwaar: een strafschop tegen en een rode kaart voor Van Dooren. Leuchter had daar maling aan en schoot vanaf elf meter de gelijkmaker binnen: 2-2.

Waar iedereen dacht dat de Amsterdamse ploeg zou doordrukken, sloeg het tiental van FC Twente diep in blessuretijd via Casperij toe: 3-2. Door de overwinning staat FC Twente nu tweede in de competitie, één punt achter Feyenoord. Ajax heeft één punt minder dan FC Twente en staat op een derde plek.