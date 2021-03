FC Twente Vrouwen wint topper bij PSV en gaat vol vertrouwen de kampioensgroep in

Verdediger Dario Dumic van FC Twente is meer dan een rauwe buitenkant: ‘Misschien ben ik op mijn vijftigste wel rechter’

13 maart HENGELO - Bij Dario Dumic (29) zijn veel dingen anders dan je zou verwachten. De stoere, robuuste Bosnische verdediger van FC Twente is rustig, studeert in zijn vrije tijd en praat elke dag Deens thuis. Een verhaal over de eerste indrukken en hoe het echt zit.