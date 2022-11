FC Twente Vrouwen wint topper van Ajax

Na een vermakelijke openingsfase - waarin zowel FC Twente als Ajax twee mogelijkheden kregen om de score te openen - was het de thuisploeg die in Enschede als eerste toesloeg. Uit een hoekschop van Marisa Olislagers belandde de bal voor de voeten van Suzanne Giesen. De middenveldster twijfelde niet en prikte in de twintigste minuut de bal achter Ajax-keepster Lize Kop: 1-0.

Giesen stond op dat moment koud in het veld. Na zeventien minuten spelen verving zij de geblesseerde Ella Peddemors. Giesen moest vervolgens toezien hoe Ajax in het restant van de eerste helft de grootste mogelijkheden kreeg, maar die bleken niet besteed aan de Amsterdamse aanvallers. Zo kreeg Ajax-spits Romée Leuchter op slag van rust de uitgelezen mogelijkheid om haar ploeg vanaf de strafschopstip op 1-1 te zetten, maar zij zag hoe FC Twente-doelvrouw Daphne van Domselaar haar inzet wist te pareren. Zodoende gingen beide ploegen met een 1-0 stand rusten.

In het eerste kwartier na rust was het vervolgens FC Twente dat wél toe wist te slaan. Een vrije trap van Olislagers - vanaf de rechterkant van het veld - werd door centrale verdediger Marit Auée bij de tweede paal terug gekopt, waarna Caitli Dijkstra voorde 2-0 tekende. Via Leuchter bracht Ajax de spanning halverwege de tweede helft terug in de wedstijd, waar na de Amsterdammers op jacht gingen naar de gelijkmaker. Maar aan die spanning Elna Dhont in de negentigste minuut een einde te maken. Op aangeven van de Reneta Jansen zorgde de aanvalster voor de 3-1 en de beslissing.