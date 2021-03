FC Twente Vrouwen zorgt weer voor doelpuntenregen

Net als in de laatste wedstrijden begon FC Twente voortvarend aan het duel. Tegen Excelsior werd het net al in de vijfde minuut gevonden (einduitslag 7-0), tegen Heerenveen was dat binnen zeven minuten (uitslag 2-6). Nu viel het doelpunt al in de eerste minuut, dankzij Anna-Lenna Stolze. Suzanne Giesen verdubbelde de score in de tiende minuut. Ze kwam net bij het zestienmetergebied in balbezit en schoot de bal in de kruising. Stolze schreef ook de 3-0 op haar naam.

Debuut

Het begin van de tweede helft was een kopie van het begin van de eerste helft: Anna-Lenna Stolze scoorde meteen in de eerste minuut 4-0. Vier minuten later maakte Stolze haar vierde van de middag: 5-0. Haar teller bleef deze zondag steken op vier treffers, want ze werd in de 65ste minuut vervangen door Fieke Kroese, die haar debuut maakte voor FC Twente. Fenna Kalma voerde de productie op naar 6-0. Niet veel later bekroonde Kroese haar debuut met een treffer: 7-0. Renate Jansen zorgde in de 89ste minuut voor de 8-0. Maar het was nog niet gedaan: Romy Speelman schoot een vrije trap in de kruising: 9-0.