FC Twente waakt voor te snelle beslissingen: ‘Winteraankopen vaak paniekaankopen’

De telefoon is tijdens het verblijf in Spanje zijn eeuwige metgezel. Of het nu voor, tijdens of na de trainingen is: de mobiel van Ted van Leeuwen zwijgt op dit soort dagen geen moment. Het is wel duidelijk dat er bij FC Twente op korte termijn nog het nodige gaat gebeuren op de spelersmarkt, maar de technisch directeur zegt zich niet te laten opjagen door de tijd. "Het domste wat we nu kunnen doen, is overhaast te werk gaan. Dan gaat het geheid fout en slaan we de plank mis", aldus Van Leeuwen.