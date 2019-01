FC Twente wacht bomvolle Adelaarshorst voor kraker tegen Eagles

De belangstelling voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is ongekend groot. Het duel op zondag 24 maart (14.30 uur) is stijf uitverkocht.

Het stadion in Deventer biedt plaats aan in totaal 9.751 toeschouwers en het gros van de plekken was kort na de start van de verkoop maandagmiddag aan de man gebracht. De laatste 300 kaarten vlogen ook dinsdag razendsnel de deur uit, waarvoor de Overijsselse voetbalderby is uitverkocht. De wedstrijd staat pas over twee maanden op het programma.

Kaarten voor het uitvak zijn nog niet in de verkoop, maar ook die zullen naar verwachting snel uitverkocht zijn. FC Twente kan 500 fans meenemen naar de Adelaarshorst.

Roda JC

Twee keer eerder dit seizoen werd de grens van negenduizend fans gepasseerd in Deventer. Dat was in de thuiswedstrijden tegen Roda JC (9288) en FC Den Bosch (9111). Vier keer kwam GA Eagles er dicht in de buurt: Cambuur (8937 toeschouwers), Sparta (8846), Volendam (8819 en TOP Oss (8732).

Best bezocht