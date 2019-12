FC Twente wacht cruciaal duel bij RKC: ‘Het komt op mentaliteit aan’

Kritiek

Garcia beseft dat vele kritische ogen inmiddels op hem zijn gericht. „Dat is voetbal”, zegt hij. „Het gaat van zwart naar wit en van wit naar zwart. De emoties gaan alle kanten op. Maar zoals een overwinning mijn werk niet beïnvloedt, doet een nederlaag dat ook niet. Ik moet gefocust blijven op de ploeg en me laten niet laten afleiden.’’ Na de nederlagen tegen Vitesse en Go Ahead Eagles kreeg FC Twente veel kritiek, omdat er in de ogen van veel supporters niet voldoende strijdlust was te zien. Garcia is het daar niet mee eens. „Dat is onzin. Ik heb de wedstrijd van dinsdag teruggezien, ik heb de jongens naderhand in de ogen gekeken: die kritiek is niet terecht. We zijn het gevecht aangegaan. Dat soort verhalen krijg je altijd aan het eind van de rit als een uitslag bekend is.”