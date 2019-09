FC Twente wacht nog op internationals

De nieuwe aanwinst Queensy Menig stond wel op het veld, net als Wout Brama en Paul Verhaegh. De laatste twee zijn herstellende van blessures. In de loop van de week hoopt trainer Gonzalo Garcia de groep compleet te hebben. Oriol Busquets speelt dinsdagavond nog de EK-kwalificatiewedstrijd met Jong Spanje tegen Montenegro. Giorgi Aburjania wordt woensdag weer in Hengelo verwacht. De middenvelder speelde in de voorbije week twee interlands met Georgië. Afgelopen zondag pakte hij met de nationale ploeg een punt tegen Denemarken. Aburjania had een basisplaats in die wedstrijd.