FC Twente wacht op bijeenkomst met alle clubs

ENSCHEDE - FC Twente-directeur Paul van der Kraan zei vorige maand dat ‘de club het financieel kan uitzingen’ als er niet meer wordt gevoetbald dit seizoen. Toen was dat nog een scenario waar rekening mee werd gehouden. Sinds dinsdagavond is het de realiteit. De leiding wacht eerst vrijdag de bijeenkomst met alle clubs af, voordat het reageert op de nieuwe ontwikkelingen.

FC Twente had nog vier thuisduels te gaan: ADO Den Haag, Fortuna Sittard, VVV en Feyenoord. Bij niet voetballen, of spelen zonder publiek, zou de club ongeveer 1.3 miljoen euro mislopen. Van der Kraan gaf vorige maand in deze krant aan dat FC Twente die last kan dragen. „Tot 1 maart liepen wij voor op de liquiditeitsplanning doordat wij door meer inkomsten uit ticketing, sponsoring en horeca beter presteerden dan begroot. Deze tendens was al duidelijk zichtbaar bij de halfjaarcijfers”, zei hij destijds.

Prullenmand

FC Twente maakte over de eerste helft van het voetbalseizoen een winst van bijna 2 miljoen euro, terwijl over het hele seizoen een verlies van ruim 3 miljoen euro werd verwacht. Dat financiële plaatje kan door alle onzekerheden de prullenbak in. Inmiddels heeft de club allerlei scenario’s doorberekend en in het zwartste verliest FC Twente meer dan 10 miljoen euro over het kalenderjaar 2020. In dat scenario wordt er in 2020 niet meer met publiek gespeeld. Of dat de realiteit wordt, is nu nog niet te zeggen.

FC Twente heeft met succes aangeklopt bij de gemeente Enschede en gevraagd om de verschuldigde risicopremie later in 2020 te mogen voldoen. Het college heeft de club tot 31 december 2020 respijt gegeven.