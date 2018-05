FC Twente wacht weer een boete

Meest zwarte jaar FC Twente eindigt letterlijk in het donker

7 mei ENSCHEDE - FC Twente sloot de lijdensweg in de eredivisie gistermiddag af in een surrealistische sfeer. Er waren rookbommen, er was een staking, er waren vechtpartijen, er waren enthousiaste gezangen en ja, er werd zowaar ook nog gevoetbald tegen NAC (1-1), al sprak daar na afloop niemand over.