FC Twente wankelt alleen op het eind in De Kuip: ‘De blessuretijd was voor ons de moeilijkste fase’

Het verschil tussen droefenis en dikke tevredenheid is soms minimaal, weet Ron Jans uit ervaring. Zaterdagavond zag hij Emmen dik in blessuretijd alsnog een punt verspelen bij PSV. Weg Drentse euforie, wat restte was diepe teleurstelling. Gistermiddag zag hij zijn eigen ploeg FC Twente bijna hetzelfde overkomen in het huis van een titelkandidaat. "En dan zit je hier met een heel ander gevoel", sprak de oefenmeester na de bloedhete middag in De Kuip, waar op de tribunes corona af en toe een spook leek uit een ver verleden.