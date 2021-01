FC Twente weet het: eens gaat Emmen een keer winnen

Emmen staat te laag, dat vinden vriend en vijand. Aan de andere kant: de stand liegt niet na 14 duels. Emmen won dit seizoen nog geen wedstrijd, maar in Enschede weten ze dat er eens een moment komt dat dat wel gaat gebeuren. ,,In de voorbereiding op dit seizoen en in de competitie hebben we tegen Emmen gespeeld”, zegt Jans. Beide wedstrijden eindigden onbeslist. ,,We hebben in beide wedstrijden gemerkt dat Emmen een goede ploeg heeft met goede voetballers. Emmen zal gebrand zijn op een goed resultaat, maar het is veel belangrijker wat wij doen. Wat wij voor de winterstop hebben laten zien, daar hebben we nu niets meer aan. Met de wind van gisteren kunnen we vandaag niet zeilen. De laatste wedstrijd die we hebben gespeeld (thuis tegen Sparta, red.) was een van de slechtste. Het heeft wel bewezen dat wij altijd honderd procent scherp en fit moeten zijn om tot goed spel en goed resultaat te komen. Dat is het belangrijkste.”