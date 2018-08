FC Twente weet nu wat het te wachten staat

Wie het nog niet wist, die weet het nu; voetbal in de eerste divisie is iets anders. Het is minder gepolijst, meer rechttoe-rechtaan, vechten tot het eind en daardoor o zo lastig te bestrijden voor ploegen die graag willen voetballen. FC Twente werd vrijdagavond op de eerste afspraak buitenshuis meteen geconfronteerd met de grillen van de nieuwe omgeving. De ploeg wankelde in Helmond en leek in de 89ste minuut een enorme opdoffer te incasseren, maar toen de stofwolken van een waanzinnige slotfase waren opgetrokken vonden de Tukkers zowaar nog een punt aan De Braak. Van 1-1 naar 2-2 in een minuut: dat kan allemaal in de eerste divisie.