FC Twente weken zonder Aitor

Aitor maakte een lastige start van de tweede seizoenshelft door. Op het trainingskamp moest hij het doen met een rol bij de reserves en in de eerste drie duels in de competitie kwam hij niet in het stuk voor. Aitor was voor de winterstop goed voor zeven goals en vier assists.

Berggreen en Verdonk

Emil Berggreen is dinsdagavond in Emmen ook niet van de partij. De Deense spits is nog steeds geblesseerd. Voor Calvin Verdonk is het afgelasten van het duel zondag een voordeel, want hij is daardoor op tijd fit. De wedstrijd van zondag kwam te vroeg voor Verdonk.