FC Twente weken zonder Michal Sadilek

FC Twente Vrouwen begint kwalifica­tie­reeks voor Champions League

ENSCHEDE - De voetbalsters van FC Twente beginnen donderdagavond aan de weg die moet leiden naar de groepsfase van de Champions League. Daarvoor moet eerst het minitoernooi, dat in eigen huis wordt gehouden, winnend worden afgesloten. Is die horde genomen, dan wacht de tweede voorronde. Daarin is een plek in het hoofdtoernooi te verdienen.

17 augustus