FC Twente wijst eerste bod op Menig af

Dennis Schipper scoort met techbe­drijf Demcon: ‘Ook met FC Twente ben ik nog niet klaar’

26 juni ENSCHEDE - Vanuit een kamertje op de campus van de UT bouwde Dennis Schipper samen met Peter Rutgers Demcon uit tot een techbedrijf met vestigingen in binnen- en buitenland. Alleen al op het Kennispark telt het concern nu 500 medewerkers. Het plan is dat aantal in vijf jaar tijd te verdubbelen. Als voorzitter van de RvC van FC Twente gaat Schipper in het najaar voor een tweede termijn.