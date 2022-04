FC Twente wil aanvaller Daan Rots lang binden

De Ballen Verstand ‘Dit was de doorbraak van de horzel Rots en Heracles is nu echt veilig’

ENSCHEDE/ALMELO - Hoe moet je zo’n weekend eigenlijk samenvatten? FC Twente-PSV was misschien wel de wedstrijd van het jaar, Heracles boekte bij Fortuna Sittard op een cruciaal moment de eerste uitzege van het seizoen. In de podcast De Ballen Verstand wordt in elk geval een poging gedaan om alle hoogtepunten te verpakken tot één swingend geheel.

4 april