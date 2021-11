FC Twente wil de vloek in het lege huis verjagen: ‘Wij kunnen ook zonder fans van Feyenoord winnen’

Daar gaan we weer. De eenzame supporter op de fiets zal zich ongetwijfeld weer melden, zoals bij elke thuiswedstrijd vorig seizoen. Zo dichtbij, en toch alles op slot, alsof er achter de deuren een geheime militaire basis ligt. De lege parkeerplaatsen, geen wandelaar op het pad naast het kanaal, de stilte op VAK-P, de echo van speaker Jan Bruins wiens woorden wegsterven in het niets. De vulkaan is tot zwijgen gebracht. Hoe groot wil je het contrast hebben? Bij de vorige thuiswedstrijd tegen Heracles was het stadion voor het eerst sinds 2019 weer eens uitverkocht en dacht iedereen dat alles weer normaal was. Drie weken later is er niemand. „Je weet wat er komen gaat, maar door vorig seizoen ben je het helaas al gewend”, zegt FC Twente-aanvoerder Wout Brama. „Zeker in de grote stadions merk je de verschillen. Dan zorgen een paar duizend mensen al voor een ander gevoel.”