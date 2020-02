FC Twente wil Hotspots verder uitbreiden

In het najaar van 2019 verzorgde FC Twente in samenwerking met de Twentse voetbalschool tien trainingen voor spelertjes die daarvoor waren geselecteerd. Die groepen werden op drie locaties getraind en bestonden ongeveer uit twaalf voetballers. FC Twente wil daarmee het regionale talent een prikkel geven, terwijl ze ondertussen wel gewoon in hun eigen sociale omgeving blijven.

De intentie van FC Twente is om medio maart een vervolg te geven aan de Hotspots op dezelfde drie locaties: De Zweef (Nijverdal), De Esch (Oldenzaal), Bon Boys (Haaksbergen). „Gezien het enthousiasme in de regio en de impact van de afgelopen Hotspots bestaat zelfs het idee om eventueel het aantal Hotspots in de regio uit te breiden, gesprekken met kandidaat verenigingen zijn nog gaande”, zo laat FC Twente in een brief aan de clubs weten. Daarbij wordt vooral gekeken naar het noorden.