FC Twente wil niet betalen voor extra treinen na bekerkraker

updateENSCHEDE - Er is maar één partij verantwoordelijk voor de vervoersproblemen rond het bekerduel FC Twente - Ajax en dat is de club zelf. Dat zegt Emile Broersma, topman van treinvervoerder Keolis/Blauwnet. "FC Twente weigert pertinent te betalen voor extra treinen ten behoeve voor haar supporters." FC Twente zegt op haar beurt niet te snappen dat volle treinen Keolis geld kosten.

Gevreesd wordt voor topdrukte op het perron na afloop van FC Twente - Ajax, mocht dat bekerduel in strafschoppen eindigen. Bezoekers richting Hengelo hebben dan namelijk exact 9 minuten om de laatste trein van 23.39 uur te halen. Het gaat naar schatting om zo'n 2.500 tot 3.000 fans.

FC Twente-directeur Erik Velderman sprak dinsdag zijn frustratie uit over dat gebrek aan treinen. "Zolang deze dienstregeling van kracht is, kunnen we concluderen dat bekerwedstrijden om 20.45 uur in ons stadion niet wenselijk zijn", zei hij.

Merkwaardige reactie

Keolis Nederland weerlegt die woorden en spreekt van een 'merkwaardige reactie van FC Twente'. "Er is maar één partij verantwoordelijk en dat is FC Twente zelf", aldus Emile Broersma, adjunct-directeur van treinvervoerder Keolis/Blauwnet.

"Het zit zo: de nieuwe dienstregeling ligt al maanden van tevoren vast. Wij hebben samen met de NS aangegeven aan de organisator van het evenement, FC Twente, dat er mogelijk extra materieel ingezet moest worden ten behoeve van haar bezoekers. Tegen minimale kosten hebben we aangeboden om extra treinen in te zetten, ook rond de klok van twaalf richting Hengelo. Dat heeft FC Twente keer op keer geweigerd."

Extra personeel

Vroeger reed er na twaalven nog een stoptrein richting Hengelo, die is sinds de nieuwe dienstregeling geschrapt. Volgens de topman vraagt de vervoerder een schappelijke bijdrage van 1.700 euro per extra trein, een fractie van de daadwerkelijke kosten. "Daarbij: wij zetten sowieso al extra personeel en materiaal voor de veiligheid van de voetbalsupporter. FC Twente betaalt zelf geen cent mee aan die extra inzet."

Broersma zegt dat er veel inspanningen zijn verricht om de club alsnog op andere gedachte te brengen. "We zijn verbaasd dat de club nu naar de vervoerders wijst. Als jij een feestje geeft wil je toch ook dat je gasten veilig thuis komen? Ook de burgemeester van Enschede heeft aangegeven dat Twente als organisator zelf verantwoordelijk is. Maar FC Twente weigert keer op keer te betalen voor extra treinen. Dat is het echte verhaal."

Geen geld

Burgemeester Onno van Veldhuizen noemt de situatie in een brief aan de gemeenteraad 'een knelpunt'. Van Veldhuizen schrijft dat FC Twente niet in staat en bereid is de extra kosten op zich te nemen.

"Beide vervoerders stellen zich op het standpunt dat inzet van extra treinen en personeel ten laste van FC Twente of de vergunningverlener (gemeente Enschede) komen", aldus de burgemeester in de brief. "De gemeente Enschede is als vergunningverlener niet verantwoordelijk voor de kosten van vervoer en dat standpunt is beide vervoerders duidelijk gemaakt. FC Twente is niet in staat en bereid om deze kosten op zich te nemen en daarom is besloten een communicatietraject te starten om de supporters te wijzen op het risico dat ze na afloop van de wedstrijd niet meer met de trein naar huis kunnen."

Reactie FC Twente

De club zelf voegt toe dat door de nieuwe dienstregeling dit opeens een issue is geworden. “De kosten worden vervolgens bij de club neergelegd, waarbij iedereen kan bedenken dat 1 extra trein niet voldoende is om 3000 klanten van Keolis – supporters – te vervoeren", zegt Velderman.