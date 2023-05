FC Twente wil nog één keer in de competitie laten zien dat er in De Veste niets te halen valt

FC Twente hengelt bij Ajax naar Youri Regeer

Naast de basisploeg zullen ook op de reservebank flink wat wisselingen plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena. Zo rekent Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op Mohamed Daramy en Anass Salah-Eddine. Of Youri Regeer dan nog van de partij is, moet met de concrete interesse van FC Twente nog blijken.