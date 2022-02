FC Twente wil revelatie Mees Hilgers belonen met nieuw contract

Met het nieuwe contract wil FC Twente Hilgers belonen voor zijn stormachtige ontwikkeling. Hilgers brak dit seizoen door in het eerste elftal en is uitgegroeid tot een vaste waarde in het hart van de defensie. Zijn huidige contract loopt - met daar nog een optie voor een jaar erbij - loopt volgend seizoen af. Hilgers is dit moment uit de roulatie met een liesblessure.

Sem Steijn heeft de medische keuring bij FC Twente zonder problemen doorstaan. De eerste nieuweling voor het komende seizoen, die transfervrij overkomt van ADO Den Haag, zou maandag zijn contract tekenen, maar aangezien zijn zaakwaarnemer in het buitenland zit, is dat uitgesteld naar 8 maart. Steijn, die afgelopen zondag aandacht toeschouwer was bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, is akkoord over een contract van drie jaar met een optie voor nog een seizoen.