FC Twente wil verder met technisch directeur Jan Streuer

„Eerst moet duidelijk worden wat er allemaal mogelijk is voor het komend seizoen”, zegt Streuer, die op dit moment op het trainingskamp is met de selectie in Costa Rica. „De kans is groot dat we dit seizoen weer bij de eerste vijf komen. De vraag is dan: kunnen we uitbreiden, vasthouden of moeten we terug? Wat zijn de ambities? De club moet daar nog op antwoorden en ik ga er over nadenken.”