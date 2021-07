FC Twente wil vervanger voor Lukoki en heeft haast met ‘een nummer 10’

„We hebben Lukoki niet voor niets aangetrokken. Nu hij wegvalt moet er voor de zijkant voorin een nieuwe speler komen”, zegt Jan Streuer.

De technisch directeur van FC Twente vindt niet dat de club met het aantrekken van Lukoki een risico heeft genomen. De 28-jarige buitenspeler was bij zijn komst naar de club verre van fit. „Het klopt dat hij nog niet in optimale conditie was, maar als dat een kwestie van maanden geweest zou zijn, dan hadden we hem natuurlijk niet aangetrokken”, aldus Streuer. „Je ziet vaak dat een speler die een tijdje voor zichzelf heeft getraind, een achterstand heeft. Dat was in zijn geval slechts een kwestie van tijd. Deze blessure staat daar ook helemaal los van. Bij Cerny en Pleguezuelo was het ook pure pech. Cerny schiet op doel en raakt bij de landing geblesseerd, Pleguezuelo valt uit na een onschuldig duel. Lukoki dacht dat er iemand op zijn voet ging staan en zei dat hij last had van de enkel. Dit is gewoon ongelukkig.”

Beroerde start

Streuer zegt zich geen zorgen te maken. „Maar het is ook duidelijk dat we de voorbereiding liever anders waren begonnen”, doelt hij op de vele afwezigen. „Door kleine blessures zijn Pierie, Brama en Bosch ook even niet inzetbaar, waardoor je met een niet al te grote groep werkt. Sommige spelers moeten daardoor al teveel spelen in deze fase. En dat terwijl je het liefst iedereen 45 minuten in actie wil laten komen.” Streuer gaat er vanuit dat Manfred Ugalde en Luka Ilic op korte termijn hun werkvergunning hebben, waardoor ze kunnen aansluiten bij de groep.

Snel duidelijkheid

Een positie die Streuer snel ingevuld wil hebben is die van aanvallende middenvelder. Jurgen Ekkelenkamp van Ajax staat nog steeds bovenaan het lijstje. „We willen deze week wel weten waar we aan toe zijn, anders moeten we doorschakelen. We hebben meer spelers op onze lijst staan”, zegt Streuer. „We willen niet wachten tot het eind van de voorbereiding.” Volgens Streuer laat de komst van een spits wel wat langer op zich wachten. „Maar met Ugalde hebben we voor die plek in elk geval al een optie in huis.”