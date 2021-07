FC Twente wil Vlap, maar wacht op jawoord Anderlecht

Theo Janssen over Van Wolfswin­kel: ‘Mooi voor FC Twente, maar ik had hem liever bij Vitesse gezien’

20 juli ENSCHEDE - Theo Janssen is enthousiast over de terugkeer van Ricky van Wolfswinkel in de eredivisie. Al had hij liever gehad dat de spits voor Vitesse had gekozen en niet voor FC Twente. „Ik stuur Jan Streuer een appje dat hij het goed heeft gedaan.”