FC Twente wil woensdag duidelijkheid: overgang Cleonise op losse schroeven

De 19-jarige buitenspeler is al vanaf het begin van de voorbereiding op proef bij FC Twente. Afgelopen zaterdag tegen Lazio Roma stond Cleonise nog in de basis. „Wij kregen de informatie vanuit zijn hoek, dat de speler transfervrij was. Dus hebben we hem op proef laten komen”, vertelt technisch directeur Jan Streuer. „Omdat we financieel niet verrast wilden worden, hebben we gevraagd of Genoa op papier wilde bevestigen dat hij transfervrij was. Maar die bevestiging werd maar niet gegeven.”