FC Twente wint eindelijk weer eens op Het Kasteel: 1-0 tegen Sparta

Sparta-FC Twente was vorig seizoen in een leeg stadion een draak van een wedstrijd. Het werd 0-0. Het duel van zaterdagavond had hetzelfde decor en was bijna net zo bedroevend. Het werd nu alleen 0-1 en dat doelpunt viel uit een strafschop. Tien minuten voor tijd schoot Ricky van Wolfswinkel de bezoekers naar de winst. Daarmee kwamen de drie punten bij de ploeg die nog het minst slecht was en als enige nog wat aanvallende intenties had.

Voorzichtig

In de eerste helft gebeurde er nauwelijks iets op Het Kasteel, dat door de naargeestige omstandigheden meer weg had van een spookslot. Beide ploegen speelden voorzichtig en kwamen niet verder dan wat halve kansen. FC Twente via Ricky van Wolswinkel, Sparta via kopballen van Tom Beugelsdijk, Bart Vriends en een wilde uithaal van Emanuel Emegha.

Breed-terug-breed

Bij FC Twente zat de worstelende en de deze week zieke Michel Vlap op de bank. Daardoor speelde de ploeg met het middenveld Wout Brama-Michal Sadilek-Ramiz Zerrouki en was er weer eens een basisplaats voor Jayden Oosterwolde. Met drie controlerende middenvelders en een zwakke opbouw van achteruit ontbeerde FC Twente de creativiteit om de compact spelende thuisploeg te verrassen. De ballen gingen breed, terug en weer breed. Slowmotionvoetbal. De Tukkers kwamen ondanks 69 % balbezit voor de pauze slechts tot één vlotte aanval via Sadilek en Dimitris Limnios. Het schot van de laatste belandde in de handen van doelman Maduka Okoye. Omdat Sparta louter loerde op de fouten van FC Twente, viel er in Rotterdam helemaal niets te genieten.

Tweede helft

Sparta liet na rust de negatieve spelopvatting heel even los en ging zowaar op zoek naar het initiatief in de wedstrijd. FC Twente moest terug en na iets meer dan een uur spelen kwam Vlap voor Zerrouki. Niet veel later zorgde Brama voor het eerste serieuze hoogtepunt van de wedstrijd toen hij na een ingestuurde hoekschop de bal ineen keer op doel schoot. Vorig seizoen tegen PEC Zwolle leverde diezelfde variant een treffer op, dit keer redde de doelman met moeite.

Penalty

FC Twente nam daarna de regie weer over. Tien minuten voor tijd werd de wedstrijd zonder kansen opengebroken na een onbezonnen actie van Sparta-verdediger Giannis Masouras die wild ingleed op de schietende Vlap. De VAR haalde scheidsrechter Van de Graaf naar de zijkant en die besliste: strafschop. Van Wolfswinkel, die onlangs in de bekerwedtrijd tegen Oss nog miste, maakte geen fout en schoot de 0-1 binnen.

Jans bracht daarna nog Vaclav Cerny in de ploeg, die voor het eerst sinds 14 januari weer in de eredivisie actief was. Sparta gooide in de slotfase alles naar voren, maar FC Twente hield stand.