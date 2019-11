FC Twente wint en neemt afstand van concurrent PEC

Twente begon in de eigen Grolsch Veste wederom met Joel Latibeaudiere op de rechtsbackpositie. Hij vulde die plek prima in. De Engelsman was voor de pauze zelfs bij beide goals belangrijk. Na een kwartier verzorgde hij de assist op doelpuntenmaker Haris Vuckic. Laatstgenoemde schoot de bal via de onderkant van de lat in het doel: 1-0. En nog binnen het half uur maakte Latibeaudiere er zelfs zelf 2-0 van.