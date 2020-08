FC Twente wint geheim duel; Danilo meteen trefzeker

Luchtig nieuws Oehoe broedt succesvol op Sallandse Heuvelrug & de danspasjes van FC Twen­te-aan­winst Gijs Smal

19 augustus Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe en we hebben net een hittegolf achter de rug. Gelukkig is er in Twente en de Achterhoek nog genoeg om vrolijk van te worden. Wat? Dat lees je in het luchtig nieuws uit deze regio.