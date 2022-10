FC Twente wint in de slotseconden dankzij benutte penalty

Zwakke eerste helft

FC Twente had het in Leeuwarden lastig met zichzelf. Het elftal speelde een zwakke eerste helft, waarin de ploeg geen moment enige rust in het spel had. Binnen de minuut kreeg Cambuur-aanvaller Silverster van der Water al een dot van een kans. Achteraf was dat ook de enige mogelijkheid voor rust in de eerste 45 minuten. FC Twente had het lastig met zichzelf en met de opportunistische strijdwijze van Cambuur dat de ruimtes op de eigen helft klein maakte. Het duurde een half voordat de bezoekers het doel van Cambuur een keer onder vuur namen. Het schot van Ramiz Zerrouki miste kracht en zuiverheid. Verder creëerde de ploeg niets. Bij FC Twente viel Gijs Smal al na twintig minuten uit. De linkervleugelverdediger was duizelig en werd vervangen door de Ajax-huurling Annas Salah-Eddine. De jongeling deed het prima.