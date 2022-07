FC Twente wint in Goor van Nordsjaelland

FC Twente was op voorhand gewaarschuwd. Op zaterdag versloeg FC Kopenhagen Feyenoord in Rotterdam met 7-0. In Denemarken begint over twee weken al de competitie en dat betekent dat die clubs al een stuk verder zijn in de voorbereiding. Daar was in de eerste helft op het prachtig geborstelde veld van GFC niets van te merken. Nordsjaelland kwam er niet aan te pas. Na rust kroop die ploeg wat meer uit de schulp, maar de overwinning kwam niet in gevaar.