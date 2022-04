FC Twente wint ook bij NEC en zet Feyenoord en AZ weer onder druk

Cruciaal in Nijmegen was de rode kaart voor NEC-spits Alik Akman in de tweede helft, waardoor FC Twente 35 minuten lang met een man meer speelde. In die fase sloeg de ploeg van Ron Jans ook twee keer toe.

Groots was het niet wat FC Twente liet zien in De Goffert, maar dat zal de Tukkers een zorg zijn. FC Twente blijft door de driepunter volop meedoen in de strijd om directe kwalificatie voor Europees voetbal en kan zondag rustig toekijken hoe Feyenoord en AZ het eraf gaan brengen.

Matig voor rust

FC Twente speelde een stroeve eerste helft. Zeker in de eerste 25 minuten kwam de ploeg geen moment echt lekker in het ritme. Tegenvaller was ook het vroege uitvallen van Daan Rots, die na een ongelukkige val een enkelblessure opliep. In het laatste deel van de eerste helft pakten de Enschedeërs wel langzaam maar zeker de controle. De enige gevaarlijke momenten voor rust waren ook voor FC Twente. Na 26 minuten kreeg Michel Vlap de bal op een presenteerblaadje van NEC-verdediger Van Rooij, maar net als tegen PSV schoot de middenvelder van dichtbij te wild. Dit keer ging de bal over.

Weer Vlap

Vlak voor rust was Vlap het eindstation van een gevaarlijke uitbraak. Ramiz Zerrouki stak Dimitrios Limnios weg en uit zijn voorzet kwam de bal bij Gijs Smal terecht. Die bereikte Vlap, maar de Fries kreeg de bal net niet genoeg onder controle om af te kunnen drukken. Even later zag Michal Sadilek een inzet nog vlak voor de lijn gekeerd worden. Verder hield het niet over in De Goffert waar de thuisploeg niet verder kwam dan één schot van Matsson.

Rode kaart

In de tweede helft kwam de eerste dreiging van NEC. Het schot van aanvaller Tavsan, die wel heel simpel mocht opstomen, ging net voorlangs. Net op het moment dat de Nijmegenaren de wedstrijd naar zich toe dachten te trekken, werd Akman met een rode kaart weggestuurd. De spits ging met een gestrekt been vol door op Sadilek. Die overtreding leverde hem in eerste instantie de gele kaart op van scheidsrechter Hilgler, maar na ingrijpen van de VAR werd die sanctie omgezet in een rode kaart. FC Twente speelde daardoor vanaf de 55ste minuut met een man meer.

Omsingeling

FC Twente begon meteen met de omsingeling en in de 64ste minuut vond Virgil Misidjan de opening. De vervanger van Rots verraste met een schot van afstand doelman Branderhorst in de korte hoek: 0-1. De bezoekers speelden daarna een gewonnen wedstrijd. Een kwartier voor tijd was Misidjan ook betrokken bij de 0-2. De linkerspits wist de bal nog net binnen te houden en uit zijn voorzet frommelde Limnios het leder in het doel. Dat FC Twente de nul hield dankte de ploeg weer eens aan doelman Lars Unnerstall die in de slotfase geweldig redde op de gevaarlijkste speler van NEC Tavsan.

Op dat moment na kwam de zeventiende overwinning van FC Twente niet meer in gevaar. Rustig controlerend speelde de ploeg het duel volwassen uit. Het seizoen dat de club al zoveel moois bracht, krijgt daarmee voor het elftal van Jans een prachtige slotfase waarin Feyenoord en AZ de druk vanuit Enschede volop voelen.