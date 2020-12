FC Twente wint ook bij VVV

VENLO - FC Twente blijft na de derde uitzege op rij stevig in de subtop. De Enschedeërs wonnen zaterdag met 2-1 bij VVV in een wedstrijd die gezien het klassenverschil nooit zo spannend had mogen eindigen.

FC Twente heerste in Venlo op superieure wijze en was in elke linie heer en meester, maar maakte het zich in de slotfase nog onnodig lastig. De reden: zelf de kansen niet benutten en een ongelukkige tegengoal incasseren, waardoor het kansloze VVV zowaar nog hoop kreeg. Uiteindelijk liep het goed af voor de Tukkers en dat was ook dik verdiend. FC Twente is dit seizoen het niveau van een ploeg als VVV ver ontgroeid.

Twee topscorers

Al in de eerste minuut dacht FC Twente op voorsprong te komen via Danilo, maar scheidsrechter Gözübüyük annuleerde de treffer omdat hij een lichte duw van Cerny in de rug van een verdediger bestrafte. Even later juichte VVV om hun topscorer, maar ook de goal van Giakoumakis werd afgekeurd. De Griek stond buitenspel.

Eenrichtingsverkeer

Na een goede start had FC Twente het even lastig met het fysieke spel van de thuisploeg. VVV is een ploeg die de ruimtes klein wil houden zodat het in de duels kan komen. Het is voor de ploeg van Hans de Koning ook de enige manier om een ploeg als FC Twente weerstand te bieden. De bezoekers waren even zoekende, maar na een minuut of twintig begon het eenrichtingsverkeer.

Doelpunt FC Twente

Nadat Cerny eerst nog strandde op de voeten van doelman Kirchbaum, was het in de 27ste minuut wel raak. De aanval begon op de links bij Menig, die aan de andere kant van het veld Ilic vond. Die bezorgde de bal met een gelukje bij Cerny en net als in de eerste weken van het seizoen gaf hij de bal aan Danilo die koel raak schoot: 0-1. Het was voor de Braziliaan zijn eerste veldgoal sinds begin november en zijn tiende van het seizoen.

Weer veel kansen

In de fase tot aan de rust gebruikte FC Twente VVV als speelbal, maar net als tegen Ajax en AZ liet de ploeg het na om de trekker over te halen. Mooie rappe aanvallen genoeg, maar treffers ho maar. Zo raakte Ilic van dichtbij de onderkant van de lat, zag Oosterwolde een schot van dichtbij gekeerd worden door Kirchbaum en ook Menig kreeg nog twee dotten van kansen. In totaal kwam FC Twente in de eerste helft tot maar liefst elf doelpogingen.

Zo liet FC Twente VVV in leven terwijl de buit na 45 minuten al binnen had kunnen zijn. Het overkwam de ploeg van Ron Jans eerder dit seizoen ook al bij ADO Den Haag.

Juweel

Na ruim een uur spelen viel dan eindelijk de 0-2 en het was een juweel van een doelpunt. Nadat Cerny en Danilo VVV-verdediger Kum onder druk zetten en tot een fout verleidden, kwam de bal bij Ilic. De Serviër bedacht zich geen moment en krulde de bal geweldig in de verre hoek.

Toch weer spannend

Maar wat niemand meer verwachtte gebeurde toch, want in de 70ste minuut kwam VVV vanuit het niets op 1-2. Na een vrije trap van Van Crooij verlengde Oosterwolde de bal ongelukkig met zijn hoofd, waarna Lindhorst tot zijn eigen verbazing de kans kreeg om het leder binnen te knikken. Tot aan dat moment had VVV nog geen kans gehad.

Twente ontsnapte daarna bij een mogelijkheid voor Kum, die uiteraard ontstond uit een vrije trap, het enige wapen dat VVV in huis had. Jans reageerde meteen en bracht in de laatste minuten Dumic om de luchtmacht te versterken. FC Twente bleef in die slotfase overeind en zette daarmee de ambities voor een mooi slot van 2020 kracht bij.

VVV - FC Twente 1-2 (0-1)

27. Danilo 0-1, 62. Ilic 0-2,70. Lindhorst 1-2

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Brama, Roemeratoe, Ilic (86. Dumic); Cerny, Danilo (88. Jeremejeff), Menig.