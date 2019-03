FC Twente wint op een bewogen avond van Top Oss en pakt periodetitel

OSS - Het was met hangen en wurgen en het was niet om aan te zien, maar FC Twente heeft in de strijd om de titel weer een zege binnen en is periodekampioen. Top Oss werd in het Frans Heesen Stadion met 2-0 verslagen. In de slotfase werd het duel minutenlang gestaakt vanwege woedende Oss-supporters.

De wedstrijd werd een drie minuten voor tijd stilgelegd nadat woedende supporters van Oss van de tribune renden en vlak achter Twente-doelman Joël Drommel gingen staan. Hij had de 2-0 van Xandro Schenk uitbundig gevierd en jutte de boel op, wat de supporters van Oss pissig maakte. Zij renden massaal naar beneden en stonden vlak achter de doelman, die van alles naar zich toe gegooid kreeg.

Spelers en de trainer van Oss probeerden de boel te sussen, maar dat lukte niet. Het duel werd stilgelegd. Thuissupporters renden vervolgens naar het uitvak, stewards kregen klappen, maar uiteindelijk werd het weer wat rustiger en de menigte terug gedrongen. Het spel lag minutenlang stil, maar werd uiteindelijk hervat.

De ploeg van FC Twente-trainer Marino Pusic kwam al vroeg op voorsprong tegen de nummer zeven uit de eerste divisie. In de vierde minuut maakte Hennos Asmelash een eigen goal. Niet veel later kopte Aitor over en leek het erop dat Twente het makkelijk zou krijgen, maar niets was minder waar. Niet de koploper uit Twente maar Top Oss controleerde het grootste deel van de eerste helft. Huseyin Dogan van de thuisploeg kreeg zelfs drie dotten van kansen op de gelijkmaker, maar faalde alle keren. Dat was mede te danken aan FC Twente-doelman Joël Drommel, die een paar keer met succes in actie kwam.

Bijen

Pusic verraste vooraf door Tom Boere op de bank te zetten en te beginnen met het spitsenduo Jari Oosterwijk en Fred Friday, terwijl die laatste tot nu toe weinig heeft laten zien in dienst van Twente. Ook opvallend: de trainer haalde het goed presterende centrale duo uit elkaar. Peet Bijen verhuisde naar de rechtsbackpositie, terwijl Xandro Schenk zijn plek in het centrum in nam.

FC Twente herstelde zich in de tweede helft niet van de slechte eerste fase: het was koploper onwaardig wat de ploeg uit Enschede liet zien. Het volle uitvak riep na een uur spelen om Boere, de oud-spits van Top Oss. Hij kwam er tien minuten later in voor Oosterwijk en dat kwam Pusic op een flink fluitconcert van de eigen fans te staan. Niet dat Oosterwijk goed speelde, maar de sjokkende Friday voegde niets toe aan het spel van de uitploeg.

Hangen en wurgen

Het was hangen, het was wurgen, het was slecht, maar aan het einde van de wedstrijd pakte Twente wel de drie belangrijke punten. Aanvoerder Wout Brama zei vooraf nog dat zijn team niet zomaar richting de titel in de eerste divisie glijdt: ,,Wij moeten elke wedstrijd flink aan de bak voor de punten en daar is geen woord aan gelogen.’’ Drie minuten voor tijd was er toch de opluchting en maakte Schenk er alsnog 0-2 van na een vrije trap van Aitor.