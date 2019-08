FC Twente wint strijd om felbegeerde Busquets

ENSCHEDE - FC Twente heeft Oriol Busquets zo goed als binnen. ,,Hij is op weg naar ons", zegt trainer Garcia Gonzalo. ,,Het wachten is alleen nog op het papierwerk. Zo gauw dat in orde is komt hij naar ons toe.”

Dat FC Twente de strijd om de begeerde middenvelder van Barcelona heeft gewonnen is opvallend, aangezien vele clubs achter hem aanzaten. Zo wilden Udinese, Borussia Mönchengladbach en FC Utrecht hem ook hebben. ,,Misschien hebben we een streepje bij hem voor omdat wij de eerste waren", aldus Garcia, die in zijn vakantie samen met technisch directeur Ted van Leeuwen de speler bekeek.

Onbespreekbaar

,,De competities in Spanje lopen langer door, waardoor we die gelegenheid hadden. In het begin was een vertrek onbespreekbaar voor Barcelona, omdat hij met de eerste selectie trainde. Maar nu hebben we gelukkig alsnog de kans gekregen. Het was niet makkelijk, omdat wij natuurlijk niet de meeste financiële middelen hebben. Hij heeft beelden van onze wedstrijden gezien, hij weet dat er hier enkele Spaanstalige jongens rondlopen en dat hij zich bij ons kan ontwikkelen. Je kunt het wel een beetje vergelijken met Keito Nakamura. Ook hem hebben we binnengekregen door er snel bij te zijn en hem een goed plan voor te schotelen.”

De Spaanse jeugdinternational wordt als een directe versterking gezien. ,,Hij kan op 6 spelen, op 8 en ook nog centraal achterin. Hij heeft als speler het echte Barcelona-profiel", vindt Garcia. ,,Hij is comfortabel aan de bal, kan het spel goed verleggen en brengt ook power mee. We hadden op het middenveld nog zo'n speler nodig, want onze opties waren daar dun gezaaid.”

Heel wankel