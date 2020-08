FC Twente wint van Fortuna Sittard: jonkies geven kleur aan de avond

Vaak worden wedstrijden er niet beter en leuker op als er veel wordt gewisseld. Het duel in De Grolsch Veste was daar dit keer een uitzondering op. Na een zwakke en saaie eerste helft van de ploeg met bekende namen, zorgde het elftal met jonkies voor frisheid en leven. En voor de verrassende zege op Fortuna, dat in de tweede helft heel wat minder wissels doorvoerde.

Over een maand weer

Beide teams staan over een maand ook tegen over elkaar als op 12 september de eerste wedstrijd van de competitie in Enschede wordt gespeeld. Het zal er dan anders aan toe gaan en normaal gesproken zullen beide ploegen dan ook anders zijn ingericht. Voor een serieuze beoordeling van het team is het daarom nog veel te vroeg, al kun je op basis van de eerste helft wel concluderen dat Fortuna wat verder is dan Twente. Zeker voor rust, met de meeste spelers die kans maken op een basisplaats in het elftal, kwam het elftal pover voor de dag.

Eerste kans

De eerste kans was na tien minuten spelen wel voor FC Twente. Brama won op het middenveld het duel, waarna de bal via Cerny terugkwam bij de aanvoerder. Die mikte over. Fortuna nam daarna de regie in de wedstrijd over. De Limburgers vonden elkaar makkelijker en kregen via Karjalainen ook een enorme mogelijkheid na een fout van Cerny. Met een prima redding voorkwam Drommel de achterstand.

Volledig scherm Trainer Coach Ron Jans en zijn assistent Andries Ulderink proberen het elftal te sturen. © BSR Agency

Slordig aan de bal

Bij FC Twente ontbraken de automatismen die bij de bezoekers af en toe al wel zichtbaar waren. De thuisploeg, net begonnen aan de derde week in de voorbereiding, was aan de bal onmachtig en slordig. Toch was FC Twente voor rust het dichtst bij een treffer. De inzet van Cerny leek in het doel te vallen, maar eindigde op de paal. De andere aanvallers kwamen in het stuk niet voor. Lamprou was onzichtbaar en de spits Jeremejeff heeft nog een lange weg te gaan als beoogde aanvalsleider. De Zweed hield geen bal bij zich en verloor vrijwel alle persoonlijke duels.

Volledig scherm Julio Pleguezuelo in duel met Fortuna aanvaller Sambou. © BSR Agency

De vele wissels

Na rust kwamen net als afgelopen vrijdag de wissels aan beide zijden. Net als tegen Excelsior’31 kregen ook nu vooral de jonge spelers de kans zich te tonen. Dat deed Daan Rots als eerste, want na goed doorgaan van de jonge Achterhoeker kreeg FC Twente meteen na rust een vrije trap, die door Giorgo Aburjania fraai werd binnengeschoten: 1-0.

Meer enthousiasme

Niet veel later was de actieve Rots ook dichtbij een eigen succesje, maar hij tikte de voorzet van zijn ploeggenoot bij de ploeg van onder 21 jaar - Thijs van Leeuwen - over. Het onbevangen jonge elftal van FC Twente bracht in die tweede helft in elk geval meer enthousiasme en dat werd door de 3000 supporters ook meerdere keren beloond met applaus.

Het werd voor die twee jonkies even later nog leuker. Na een heerlijke actie van Van Leeuwen kwam de bal via Zerrouki bij Rots terecht, die met zijn eerste treffer in de hoofdmacht zijn naam in de boeken kreeg: 2-0.

Glimlach

En zo kreeg de eerste bijeenkomst met toeschouwers een verrassend verloop. Niet het elftal met de nieuwelingen en bekende gezichten, maar de spelers die zelfs speaker Jan Bruins in verwarring brachten, zorgden ervoor dat de bezoekers met een glimlach terug konden kijken op het eerste stadionbezoek sinds vijf maanden.

FC Twente - Fortuna Sittard 2-1 (0-0)

49. Aburjania 1-0, 53. Rots 2-0, 75. Angha 2-1

Opstelling FC Twente eerste helft: Drommel; Staring, Pleguezuelo, Schenk, Smal; Brama, Bosch, Selahi; Cerny, Jeremejeff en Lamprou.

FC Twente tweede helft: Brondeel; Dennen, Hilgers, Staring (81. Seppenwoolde) Oosterwolde; Zerrouki, Roemeratoe, Aburjania; Menig, Rots, Van Leeuwen.