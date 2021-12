FC Twente wint van RKC, maar maakt het zichzelf nog veel te lastig

FC Twente miste in de tweede helft de ene na de andere kans, met als gevolg dat het in de slotfase nog onnodig spannend werd. De Tukkers kwamen zelfs nog heel goed weg, omdat scheidsrechter Van Boekel de gelijkmaker van RKC om onduidelijke redenen annuleerde.

Niet alleen het slot was spectaculair, wat te denken van de openingsfase. Het duel in de stromende regen kende een spetterende start. Na twee minuten was het 1-0, drie minuten lag de 2-0 er al in en na elf minuten spelen was het 2-1.

Topstart

FC Twente opende geweldig. De eerste treffer was de vrucht van een prima aanval, via de tussenstations Daan Rots, Giovanni Troupée, Michel Vlap en de Virgil Misidjan. De linkerspits, die na lange tijd weer eens in de basis stond, miste in eerste instantie nog, waarna Ricky van Wolfswinkel de bal bij de rebound binnenliep. Drie minuten later volgde de volgende mooie aanval van FC Twente. Dit keer begon het bij Michal Sadilek en via Rots kwam de bal terecht bij Vlap. De Friese kapte Ahmed Touba uit en behield daarna het overzicht.

RKC slaat meteen terug

Zo leidde FC Twente na vijf minuten met 2-0, dankzij twee prima uitgespeelde goals. Die luxe verdween zes minuten later alweer toen Jayden Oosterwolde de bal in de opbouw te simpel verspeelde. Uiteindelijk kwam de bal bij Jens Odgaard terecht, die via het lichaam van Mees Hilgers van afstand raak schoot.

Na die spectaculaire opening kwam het duel wat meer tot rust. FC Twente bleef wel de betere, waarbij vooral de combinaties tussen Vlap en Misidjan er goed uitzagen. Bij één van die acties werd het schot van de actieve Vlap nog net geblokkeerd.

Enorme kansen

Ook bij het eerste gevaar na rust was Vlap betrokken. Hij bediende Van Wolfswinkel, die zijn schot gekeerd zag worden door doelman Etienne Vaessen. Diezelfde goalie ging een minuut later bij het uitkomen gruwelijk in de fout, waardoor Van Wolfswinkel zomaar vrije doortocht kreeg naar het lege doel. De spits kreeg de bal ongelukkig tegen het lichaam aan, waardoor er nog een verdediger kon tussenkomen. Vervolgens had Misidjan alsnog de gelegenheid om toe te slaan. Ook hij miste, zoals de aanvaller een paar tellen later ook strandde op Vaessen. Zo verkwanselde FC Twente in die eerste fase na rust drie enorme kansen.

Grabbelende keeper

Ook de vierde mogelijkheid binnen het kwartier ging er niet in. Na de zoveelste fout bij RKC achterin ging Van Wolfswinkel alleen op het doel van RKC af, maar in plaats van de bal af geven op Rots ging hij voor eigen succes.

FC Twente hield daarmee RKC in leven, tot opluchting van de grabbelende keeper Vaessen, die ook goed wegkwam bij een inzet van Vlap. De bal ging door zijn benen, maar werd nog vlak voor de lijn weggewerkt.

FC Twente ontsnapt

Omdat FC Twente de wedstrijd niet in het slot gooide werd het zowaar nog spannend ook. De thuisploeg ontsnapte dertien minuten voor tijd aan de gelijkmaker toen scheidsrechter Van Boekel een ogenschijnlijk glaszuivere treffer van RKC afkeurde. Doelman Lars Unnerstall liet een hoge voorzet zomaar uit zijn handen vallen, maar volgens Van Boekel werd er een overtreding op hem gemaakt. Ook de VAR besloot niet in te grijpen.

FC Twente kwam in de slotfase opeens onder druk, maar de ploeg werd ‘geholpen’ door een rode kaart voor invaller Adewoye, die invaller Dimitrios Limnios na een uitbraak keihard onderuithaalde. RKC moest daardoor in de zes minuten blessuretijd met tien man verder. In de stijl van de middag verprutste FC Twente ook in de laatste minuut een enorme kans. Dit keer was het invaller Denilho Cleonise, die de bal niet in het doel kreeg. Het bleef allemaal zonder gevolgen.