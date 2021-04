FC Twente woest op arbiter Van Boekel, die vindt dat hij goed heeft gehandeld

ENSCHEDE - FC Twente speelde zaterdagavond een draak van een wedstrijd tegen Vitesse, maar het ging na afloop over heel iets anders. Hoe was het mogelijk dat scheidsrechter Pol van Boekel in de laatste seconde de bezoekers een strafschop gaf (1-2)? Bijna niemand snapte dat, en dat gevoel werd er in het Enschedese kamp niet beter op na de warrige uitleg van de arbiter voor de camera.

‘Had Siemen Mulder maar de conditietest gehaald’, grapte FC Twente-trainer Ron Jans, toen de ergste woede even was gezakt. Mulder werd op het laatste moment vervangen door Pol van Boekel, omdat hij net als zes collega’s de conditietest niet had gehaald. Dat hebben ze bij FC Twente geweten. Van Boekel gaf zaterdagavond maar liefst drie strafschoppen, die allemaal werden benut. Het was in acht jaar niet voorgekomen dat de enige drie treffers in de eredivisie vanaf de stip werden gemaakt.

Volledig scherm Danilo benut de penalty die FC Twente kreeg. © ANP

Een schande

Het vervelende voor FC Twente was dat de eerste strafschop tegen ‘op z’n minst ongelukkig was’, terwijl de tweede in de laatste seconde ‘een regelrechte schande is, zo oordeelde ‘de dader Jesse Bosch’, en hij stond daarin bepaald niet alleen. In de studio bij ESPN hielden de woedende analisten Ronald de Boer en Kees Kwakman geen spaan heel van de beslissing van Van Boekel en de VAR die het niet nodig vond in te grijpen: Jochem Kamphuis. „Dat zo’n VAR niet zegt: je hebt het helemaal verkeerd gezien. Hij valt al die gozer (Wittek, red.), totaal geen penalty. Hij duikt al, daardoor komt die knie tegen zijn been aan. Dit zie je toch? Dit is toch lachwekkend?” En Kwakman: „Hij staat maar op vier meter. We moeten ook niet VAR zeggen, we moeten Kamphuis zeggen. Kamphuis was de VAR. Die heeft nu honderd wedstrijden gefloten, maar die snapt dit niet. Ongeschikt.”

Volledig scherm Niemand bij FC Twente begrijpt de beslissing van Pol van Boekel. © Pro Shots / Ron Jonker

Quote Het ergste vind ik nog dat hij niet is gaan kijken. Die speler van Vitesse valt eerst en daarbij raakt hij mij. Dit is een schandali­ge beslissing Jesse Bosch, Speler FC Twente

Val eerder dan contact

Op het moment dat in de studio in Amsterdam het ongeloof tot een kookpunt leidde, stapten de spelers en trainer van FC Twente woedend door de gracht, die tegenwoordig dient als mixed zone. „Door de scheidsrechter hebben we hier verloren”, aldus doelman Joël Drommel. „Het ergste vind ik nog dat hij niet even naar het moment is gaan kijken”, aldus Bosch. „Die speler van Vitesse valt al, en in zijn val raakt hij mij. Dit is een schandalige beslissing.” De beelden bevestigden het gelijk van Bosch.

Weer Van Boekel

Het was dit seizoen niet de eerste keer dat Bosch een onterechte strafschop tegen kreeg van Van Boekel. In de thuiswedstrijd tegen PSV legde Van Boekel de bal op de stip na een fair duel tussen hem en Madueke. Toen volgde Van Boekel het advies van de VAR, maar gaf hij naderhand zijn fout wel toe. Dat deed hij zaterdag niet. Sterker nog: ook na het zien van de beelden vond hij het ‘een 100 procent penalty’.

Quote Ook als ik naar het scherm was geroepen, had ik gezegd: 100 procent strafschop. Je ziet dat de been van de speler van Vitesse naar binnen klapt. Pol van Boekel, Scheidsrechter

Goede positie

„Ik snap de discussie, maar ook weer niet. Ik zag contact van Bosch tegen Wittek, waardoor zijn been naar binnen klapt”, aldus Van Boekel. „Dat is voor mij een strafschop. De VAR ging kijken of ik het bij het juiste eind had. Die heeft gezien dat ik in een goede positie stond en bevestigde het contact: strafschop. Ik stond er echt geweldig voor. Je kunt er over discussiëren, maar ik denk dat het voor de VAR moeilijker is te steunen als je hem niét geeft. Nu is het makkelijker. Je hebt bewijs. Ook als ik naar het scherm was geroepen, was ik bij mijn beslissing gebleven.”

Volledig scherm Het beslissende moment in beeld: Vitesse-speler gaat naar de grond. © Pro Shots / Ron Jonker

Quote Hij fluit naar eer en geweten, maar dit was een blunder van de scheids­rech­ter en de VAR Ron Jans, Trainer FC Twente

Niet zuur, maar gal

Bij Jans kwam het stoom uit de oren. „Hij fluit naar eer en geweten, maar dit is een blunder van de scheidsrechter en de VAR. Van Boekel zei: Kijk maar naar de beelden’. Nou, die heb ik inmiddels zeven keer gezien en ik vind het voor nul procent een strafschop. Het is zó duidelijk. Dit is niet zuur, niet bitter, dit is pure gal.”

Eerste strafschop ongelukkig

Het vervelende voor FC Twente was dat de eerste strafschop tegen - na een ongelukkige handsbal van Kik Pierie - ook al voer was voor discussie. „Die handsballen blijf ik heel lastig vinden”, wilde Jans daar niet te veel woorden een vuil maken. „Ik zie dat Pierie zijn hand in een natuurlijke houding heeft. Alleen op het moment dat het schot komt, brengt hij zijn handen omhoog en komt de bal tegen zijn handen aan”, aldus Van Boekel. „Toen heb ik besloten dat het een strafschop was. De handsbal is de moeilijkste regel in het voetbal, ook voor ons. Alleen bij deze zie je ook dat hij zijn arm buiten zijn lichaam brengt.”

Penalty FC Twente terecht

De enige strafschop die niet tot polemiek leidde was die van FC Twente na een handsbal van Doekhi. Die stak zijn arm uit na een kopbal van Dumic. Danilo bracht FC Twente daarmee in de negentiende minuut op voorsprong. Vervolgens ging het helemaal mis voor de thuisploeg, die overigens op basis van het spelbeeld dik verdiend verloor. Ook daar was iedereen in het Twentse kamp het over eens. „Alleen heb je gewoon wel een punt in handen”, aldus Drommel, die net als tegen Ajax op de valreep nog moest capituleren.