FC Twente worstelt in Den Haag: ‘Na een paar passes volgde er alweer een overtreding’

DEN HAAG - FC Twente-trainer Gonzalo Garcia kon moeilijk tevreden zijn met het spel van zijn ploeg bij ADO Den Haag (0-0). Het goede nieuws was wel dat de Tukkers dit keer niet een directe concurrent na een trainerswissel in het zadel hielpen, zoals twee weken geleden bij VVV gebeurde.

Twente, dat vier uitduels op rij verloor, sprokkelde dus eindelijk weer eens een puntje buiten Enschede. Maar de manier waarop dat gebeurde leverde niet al teveel blije gezichten op bij FC Twente. „Ik zou deze wedstrijd niet gaan terugkijken”, waren de veelzeggende woorden van aanvoerder Wout Brama.

ADO-Twente was een draak van een duel. „Het was een lastige wedstrijd voor ons’’, aldus Twente-trainer Garcia. „We zijn bekend met de nieuwe situatie bij ADO en wisten dat ze met veel agressie en energie zouden spelen. Dit was een heel andere wedstrijd dan tegen Ajax. ADO is een ploeg die oorlog maakt, veel de lange bal speelt en wij hadden niet de rust in ons de bal op de grond te houden. We kwamen geen moment in ons ritme.’’

Hard duel

De oefenmeester baalde ook van het optreden van scheidsrechter Mulder, die moeite had om de partijen af en toe uit elkaar te houden. „Ik vond dat hij best wat eerder had kunnen ingrijpen. Het is moeilijk om in een wedstrijd met veel overtredingen rustig te blijven spelen, na een paar passes werd er weer een overtreding gemaakt”, aldus Garcia. ADO-routinier Lex Immers gaf na afloop toe dat de thuisploeg er een echte vechtwedstrijd van wilde maken. „Twente heeft niet al teveel fysiek, en moet het van het voetballen hebben. Daar hebben we geprobeerd om op in te spelen.”

Knock-out

Dat opportunisme leidde pas in de eindfase tot een paar dreigende momenten voor het Twentse doel. „We gaven weinig weg. Pas op het eind kregen ze een kans’’, sprak Garcia. Bij die actie schoot Michiel Kramer de bal keihard tegen zijn ploeggenoot Danny Bakker aan, die even knock-out ging. „Ik zag die bal eerlijk gezegd richting de kruising gaan’’, aldus de goede keepende Joël Drommel. ,,Zij speelden alleen maar de lange bal, en wilden oorlog maken. Dan komt het op duelleren aan en dat hebben we goed gedaan’’, oordeelde centrale verdediger Xandro Schenk. Hij hield het hoofd koel, net als zijn maatje in het hart van de defensie Oriol Busquets. Twente won in dat gevecht 56.8 procent van de persoonlijke duels, en dat was het hoogste percentage dit seizoen.