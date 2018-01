FC Twente worstelt met B-keus Emmen

De vraag of Twente klaar is, werd in Emmen niet beantwoord. Het contrast met het vorige weekend was groot, want toen trof Twente binnen 24 uur twee teams uit de Bundesliga. In Emmen stond Twente tegenover een ploeg zonder een basisspeler van het eerste elftal. Tegen zo’n tegenstander moet een eredivisionist meer brengen dan Twente deed. De Tukkers konden geen moment imponeren en bleven ver verwijderd van het niveau dat je van een ploeg op het hoogste niveau mag verwachten. Ook al is het slechts een oefenduel in een weinig inspirerend decor.