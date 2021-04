FC Twente zakt weg: ‘Het is ongelooflijk dat we hier verliezen’

„Als je de betere ploeg bent moet je de wedstrijd eigenlijk winnen”, baalde trainer Ron Jans na afloop. Na het verlies tegen Vitesse regeerde de woede over de arbitrale beslissingen. Na het duel tegen PEC was de emotie een heel andere. In zijn geboortestad oogde de oefenmeester van FC Twente verslagen. „Zo voel ik me ook.” Weg was even het gebruikelijke optimisme, dat vleugje hoop dat hij doorgaans altijd weet op te wekken.

Eindfase niet goed

Het onnodige verlies in Zwolle kwam keihard aan bij FC Twente. „In de eerste helft had Zwolle wat schoten en een vrije trap, maar ik vond het heel minimaal van hun zijde”, aldus Jans. „Wij waren veel meer in en rondom hun zestien. In dat gebied waren wij niet goed genoeg. Daar lag het aan.” FC Twente kwam veelvuldig door via de zijkanten, maar de bal kwam vervolgens nooit op de goede plek. Ondanks een groot overwicht kreeg FC Twente nauwelijks kansen tegen een chaotisch spelend PEC. Jans: ,,Ik kan de spelers niet verwijten dat ze niet hard werken. We zijn op de trainingen druk bezig geweest met het spel in balbezit en dat was beter. De bal ging goed van kant-naar-kant en we kwamen veelvuldig in en rondom de zestien. Alleen in de eindfase was het niet voldoende . We hebben onze kansen niet benut.”